Dyson aspire à accélérer sur les voitures électriques

Agrandissement d'une usine Dyson

Dyson sur tous les fronts

Il y peu,, inventeur milliardaire des aspirateurs du même nom, a annoncé sa volonté d'investir 200 millions de livres Sterling dans son usine de Wiltshire, afin de pouvoir y accueillir plus dedestinés à accélérer les recherches, mais également les capacités d'D'après le quotidien d'information Britannique, The Guardian , cette somme d'argent serait également vouée à être dépensée afin de faire construire près de 20 km de piste, dont des portions à grande vitesse, des collines, mais également différents sentiers afin de mettre les futures voitures électriques du constructeur à l'épreuve. Le journal rapporte également que la construction d'un centre sportif, d'un café, ainsi que d'un espace récréatif serait prévu.A l'heure actuelle, l'usine Dyson située dans le comté de Wiltshire, au Sud-Ouest de l'Angleterre, ne compterait que 300 à 400 travailleurs. Cependant, suite aux agrandissements prévus par son dirigeant, le site de 45 000 m² devrait être capable d'accueillir plus de 2 000 salariés. De quoi mettre un sacré coup de boost aux recherches et essais de l'entreprise Britannique, dans le secteur de la voiture électrique.. Et bien que l'entreprise conçoive et développe la plupart de ses produits au Royaume-Uni, leur construction est le plus souvent laissée à des pays moins chers, tels que Singapour ou d'autres nations de l'Extrême-Orient.Cependant, si le fait de faire construire ses produits ailleurs qu'en Angleterre peut être mal perçu par certains, il est tout de même bon de rappeler que Dyson a toujours été un fervent défenseur du Brexit et que malgré les conditions économiques difficiles auxquelles doivent faire face les entreprises Britanniques depuis la sortie du pays de l'Union Européenne, Dyson continue de faire travailler plus de 4 800 personnes dans son pays d'origine, et environ 7 000 autres dans le monde.