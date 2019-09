Toyota développe une version de la Prius qui n'a pas besoin d'être branchée

© Toyota

Toyota a cependant annoncé une nouvelle version de sa Rechargeable , lui apposant de nouveaux panneaux solaires . À terme, Toyota entend concevoir un véhicule qui n'aura plus besoin d'être branché.Sur le site de Toyota, les données avancées pour cette nouvelle formule sont prometteuses : «».Sur le toit, on peut retrouver ces nouveaux panneaux solaires ultra-fins. Ils seront également disposés sur le capot et sur la vitre arrière. Les ingénieurs du projet ont ainsi pu observer quelle quantité d'énergie pouvait être obtenue de ces panneaux embarqués.Via Reuters, les tests ont rapporté, dans des conditions idéales, qu'une charge quotidienne est suffisante pour alimenter le véhicule sur une distance de 56 kilomètres. La fondation AAA américaine pour la sécurité routière rapporte, qu'en moyenne, un Américain réalise 47 kilomètres par jour. En France, un tel véhicule répondrait aux petits trajets : une étude de l'Insee établie en 2015 affirme que 58 % des Français choisissent la voiture pour des trajets de moins d'un kilomètre.En revanche, dans d'autres situations (un temps nuageux, mais aussi lorsqu'il fait trop chaud), les performances de ces panneaux solaires chutent rapidement. Pour continuer de rouler en tout électrique, il faut alors s'arrêter et recharger le véhicule.Toyota travaille donc à améliorer cette version de sa Prius Rechargeable (appelée « Prius Prime » aux États-Unis), dans le but de créer un véhicule indépendant, capable de se recharger sans jamais être raccordé au réseau électrique. Les panneaux solaires ultra-fins, qui seraient inspirés de ceux utilisés sur les satellites, affichent une épaisseur d'environ 0,03 millimètres. Cette faible épaisseur est destinée à épouser la forme du véhicule. Ces cellules photovoltaïques sont ensuite séparées de la voiture par un matériau-tampon destiné à les protéger, l'ensemble faisant alors environ un centimètre d'épaisseur.Les ingénieurs cherchent désormais à alléger le véhicule, qui compte 80 kilos de batteries dans son coffre. Il s'agit aussi de réduire les coûts liés au solaire. Sur le site de Toyota, cette Prius Hybride Rechargeable est annoncée à partir de 40 000 euros.