Les véhicules électriques d'occasion ont la cote en France !

Près de 8 900 véhicules vendus en six mois

La tendance se propage aux hybrides rechargeables

L'Avere-France (association nationale pour le développement de la mobilité électrique) et L'argus de l'automobile se sont intéressés aux ventes ded'occasion en France. Un secteur qui connaît un essor spectaculaire.Car au premier semestre 2019,ont été vendues dans l'Hexagone. Sur un an, cela représente uneEt parmi les modèles disponibles, l'un se démarque de façon notable : la Renault Zoé , qui représente 62 % du total et qui a fait plus que doubler ses ventes d'occasion en un an. Le reste du podium est complété, mais à bonne distance, par la Nissan Leaf et la Peugeot iOn. De manière générale,D'où viennent ces voitures de seconde main ? D'après Cécile Goubet, Déléguée Générale de l'Avere-France, elles viendraient principalement «». Mais on note également une présence fortement accrue des Bolloré BlueCar, qui sont majoritairement issues de la flotte Autolib'.Par ailleurs, cette évolution profite également aux. Les chiffres sont moins impressionnants, mais sont également en croissance sur un an :de ce type ont été vendues au premier semestre 2019, soitpar rapport aux six premiers mois de l'année 2018.Sur ce segment, la concurrence est plus serrée : c'est laqui arrive en tête, avec 504 ventes (12 % du total), devant la Volkswagen Golf (423 transactions) et l'(363).Enfin, si vous souhaitez suivre le courant, L'argus vous livre quelques conseils pour acheter d'occasion. Outre la nécessité d'effectuer des contrôles visuels sur le véhicule et de le tester, le média vous recommande de, par exemple en étudiant sa technologie (lithium-ion ou plomb), en demandant son SoH (: état de santé) ou en vérifiant son autonomie.