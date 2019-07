Puissance, Sport Mode, Single Pedal Control : on en sait encore plus sur la Honda e

La ZOE 2019 et Peugeot e-208 coiffées au poteau

2025 : objectif 100 % électrique

Source : Honda News

Un bout d'information par-ci, un bout d'information par là. Depuis l'introduction sous forme de prototype de la, à l'occasion du salon de Francfort 2017, le fabricant asiatique Honda joue la carte de la prudence quant aux caractéristiques de son produit. Les communiqués de presse jusque-là publiés ne se sont jamais montrés très généreux, bien qu'au fil des mois, la communauté parvient à y voir plus clair à son sujet Le groupe du Pays du Soleil-Levant a d'ailleurs publié un nouveau document officiel dans lequel sont listées quelques nouvelles fonctionnalités.Honda ne manque d'abord pas de rappeler la capacité de sa batterie, de, qu'elle considère, en termes de taille «» et qui lui confère une autonomie totale de. Suffisant pour des trajets urbains.La compagnie apporte en revanche de nouveaux éléments de réponse sur la puissance de son moteur :(110 kW), pour un imposant couple de 300 Nm. À titre de comparaison, la Peugeot e-208 bénéficie d'un moteur de 135 chevaux (100 kW) pour un couple de 260 Nm, lorsque la Renault ZOE 2019 se dote d'un moteur identique à sa meilleure ennemie, pour un couple légèrement plus faible, 245 Nm. Sur le papier, la Honda e n'a donc rien a envier à ses futures concurrentes.La société vante également le rayon de braquage de son modèle, établi à 4,3 mètres. Conséquence : le véhicule serait «». Un bon point au regard de son usage final, à savoir en ville, exclusivement. Il faudra aussi s'attendre à un centre de gravité situé à hauteur de 50 cm du sol, grâce au positionnement bas de la batterie, elle-même nichée sous le plancher du véhicule.S'ajoute également la Commande à pédale unique (), qui «». Et Honda de préciser cette fonctionnalité que l'on retrouve sur la majorité des électriques : «».Enfin, l'intégration d'un « Sport Mode » devraitau moyen d'une accélération plus rapide. Honda en profite pour rappeler ses objectifs sur le court terme : d'ici 2025, 100 % des modèles vendus sur le Vieux Continent seront équipés d'une motorisation électrique.