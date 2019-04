Électrique et autonome, la Kia HabaNiro attise toutes les curiosités

Des portes papillon

Un habitacle très connecté

Source : Communiqué de presse

Si le fabricantmultiplie les projets de véhicules électriques depuis plusieurs mois - en témoignent les e-Soul et e-Niro -, la firme asiatique n'en reste pas moins visionnaire. C'est pourquoi les designers de son studio californien ont imaginé un tout nouveau concept futuriste qui embrasse à la fois l'électrique et la conduite autonome de niveau 5, j'ai nommé laVisuellement, le crossover compact interpelle sur plusieurs points : sesrappellent à quel point le produit représente la «» du groupe, alors qu'un revêtement gris métallique entoure les roues puis se prolonge sur le flanc de la carrosserie, tout comme sur la calandre. De ce fait, la HabaNiro s'affuble d'une sorte de barbe taillée avec précision.Polyvalent, le véhicule a pour objectif de s'aventurer dans n'importe quelle contrée, à en croire les propos de Tom Kearns, Vice-président du Kia Design Center America (KDCA) : «». Son autonomie dela cantonnera cependant à des trajets de courtes et moyennes distances.Longue de 4 440 mm, haute de 1 600 mm, large de 1 955 mm et d'un empattement de 2 830 mm, la Kia HabaNiro s'équipe de, sans que la marque sud-coréenne ne donne de précisions sur leurs performances (vitesse de pointe, accélération). Le groupe se veut en revanche plus bavard quant à la kyrielle deà son bord, à l'image d'un système de navigation avec directions graphiques en réalité augmentée.Son habitacle intérieur se distingue tout particulièrement par la présence d'une très longue planche de bord numérique. Les rétroviseurs ont quant à eux été, lesquelles capturent les images arrière en 180°. Une fois la conduite autonome deactivée, le volant et tableau de bord se rétractent de manière à optimiser l'habitabilité des occupants. Enfin, les technologies internes surveillent l'état émotionnel du conducteur et adaptent l'environnement en fonction de l'évaluation établie.