Faraday Future est au bord du gouffre : le "Tesla chinois" refoule ses employés

Un retour prévu le 1er mars 2019

Des nouvelles discussions engagées

Est-ce la goutte va qui va faire déborder le vase ? La jeune pousse chinoise, à l'époque promise à un destin aussi prospère que Tesla - bien que le constructeur américain en ait vu des vertes et des pas mûres pour en arriver là -, vit actuellement des heures sombres, très sombres. Et un mail envoyé à ses employés le mardi 26 février 2019, puis intercepté par les journalistes de The Verge , ne rassurera pas les plus optimistes.Car, à en croire le document, Faraday Future ne pourrales employés de ses équipes contraints de partir en congé forcé en décembre 2018, alors que lade l'entreprise prévoyait leur retour le 1er mars 2019. Cet événement marque un nouveau tournant dans la vie de cette société, dont les fonds ne lui permettent plusles charges et salaires de ses travailleurs.En octobre déjà, The Verge se faisait le relaie d'une première mauvaise nouvelle matérialisée par une(de 20 %) du groupe. Non sans procéder à quelques licenciements , la faute à des relations tendues avec ses investisseurs. Toujours selon le média américain, les effectifs de la firme de l'Empire du Milieu ont ainsi chuté de 1 000 à 600 en novembre, avant deun mois plus tard. C'est dire les difficultés que rencontre la compagnie.Pourtant, cette dernière croit encore en sa bonne étoile et affirme avoir engagé «». Tout en précisant que ses «», peut-on lire.À ce rythme, sa voiture électrique FF91 ne verra jamais le jour.