Elon Musk risque l'interdiction de présider sa propre entreprise



Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019 — Elon Musk (@elonmusk) 20 février 2019

Le PDG de Tesla multiplie les provocations à l'attention de la SEC



Source : Bloomberg

est connu pour être un électron libre, aussi génial que provocateur dans ses déclarations. Il l'a encore prouvé ce lundi 25 février en tweetant que Tesla allait produire «» en 2019, une information inexacte puisque l'objectif affiché par le constructeur était de 360 000 à 400 000 véhicules.La(SEC) a immédiatement réagi en annonçant son intention de poursuivre Elon Musk pour ne pas avoir respecté l'accord établi en septembre 2018 entre les deux parties.Laestime dans sa plainte déposée devant un tribunal de Manhattan qu'Elon Musk a fait «». Cette procédure pourrait conduire à l'interdiction pour le PDG de ne plus avoir le droit de diriger une entreprise cotée.L'emblématique PDG de Tesla avait déjà été rappelé à l'ordre par la SEC en août dernier pour avoir tweeté une réflexion sur le possible retrait de son entreprise du Nasdaq La SEC avait considéré que ces messages avaient pour but de gonfler le prix de l'action Tesla, pas assez élevé à son goût. Les patrons d'entreprises cotées n'ont pas le droit de réaliser ce genre d'annonces sans présenter un plan concret au gendarme de la Bourse.Elon Musk avait négocié unà l'amiable qui lui retirait son poste de président du conseil d'administration de Tesla. Il devait également respecter une communication plus maitrisée, et valider ses différentspar les services juridiques du constructeur en plus de régler une amende de 20 millions de dollars.Le trublion de la tech américaine n'a jamais fait mystère de son mépris de l'institution financière. «», déclarait-il encore sur les plateaux de la chaine CBS en décembre 2018. Autre pied de nez fait à la SEC, Elon Musk avait nommé son ami Larry Ellison, PDG d'Oracle, comme administrateur indépendant de Tesla.