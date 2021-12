Toyota dévoile un "nouveau" SUV compact, le Corolla Cross

Le pionner de l'hybridation introduit une nouvelle évolution de son système avec le Corolla Cross. L'ensemble moteur thermique-électrique se retrouve plus léger avec des batteries au poids réduit de 40 % et profite d'une efficience et d'une puissance améliorées grâce à 197 chevaux combinés, soit 13 chevaux de plus que le Corolla berline dans sa version 180h.