Toyota annonce deux nouveaux véhicules hybrides pour 2021

Le constructeur nippon a annoncé hier deux nouveaux véhicules à motorisation hybride pour 2021. Les Toyota Sienna et les Toyota Venza sont tous deux basés sur la plateforme TNGA-K, à l'instar des nouveaux RAV4 et Highlander.

Ces nouveaux modèles hybrides s'opposent sur bien des points. D’un côté, la marque présente un monospace Toyota Sienna aux lignes sportives, disposant d’un habitacle spacieux pouvant accueillir sept passagers et leurs bagages. De l’autre côté, elle dévoile le Toyota Venza, un SUV cinq places à transmission intégrale doté d’une belle finition et d’un équipement haut de gamme.

Toyota Sienna 2021 : un monospace hybride au look dynamique

Le Sienna est un modèle élaboré chez Toyota depuis 1997. Et si l’ancienne version avait une image trop sage, le nouveau Sienna arrive avec un look résolument plus agressif. Entre une large ouverture dans le spoiler avant, et des lignes latérales aux arêtes prononcées, ce nouveau monospace est nettement plus sportif que son prédécesseur.

Côté motorisation, le nouveau Sienna est équipé d’un moteur 4 cylindres de 2,5 litres accompagnés de deux moteurs électriques. La puissance cumulée atteint 243 chevaux. En option, la transmission intégrale s’accompagne d’un troisième moteur électrique sur le train arrière. Toyota indique que le Sienna pourra tracter près de 1 600 kg.

À l'intérieur, l’équipement est complet, avec un écran tactile central de 9" compatible avec Apple CarPlay, Android Auto mais aussi Amazon Alexa. L’habitacle comporte également sept prises USB pour les passagers. Sur la finition de base « LE », la sellerie est en tissus. La finition « XLE » reçoit, elle, un faux cuir Softex bicolore pendant que la version « XSE » adopte un similicuir sur des sièges baquets. L’équipement audio varie de six à douze haut-parleurs suivant le niveau de finition choisi (LE, XLE, XSE, Limited ou Platinum). De série sur la finition XLE, le pack « Toyota Audio plus » comporte huit haut-parleurs et la connectivité Wi-Fi. La version Platinum ajoute la caméra 360° et l’affichage tête haute sur un écran de 10".

Le Sienna 2021 reçoit par ailleurs le pack Toyota Safety Sense 2.0 comprenant entre autres le régulateur de vitesse adaptatif, les feux de route automatiques ou encore le freinage d’urgence automatique et l’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction.

Toyota Venza, le nouveau SUV hybride à traction intégrale

Le Toyota Venza, lui, est un SUV cinq places doté d’une transmission intégrale. Il a une ligne élégante, revêtant de faux airs de Jaguar F-Pace. On y retrouve la grande ouverture dans la spoiler, signature des nouvelles Toyota.

Sa motorisation hybride est, comme sur le Sienna, basée sur un bloc moteur thermique à 4 cylindres de 2,5 litres. Ici toutefois, le bloc moteur est systématiquement accompagné de trois moteurs électriques, ce qui fait du Venza un véhicule quatre roues motrices développant 219 chevaux. Cette motorisation hybride est accompagnée d’une transmission à variation continue.

L’informatique embarquée à bord va apprendre les habitudes du conducteur (horaires habituels, itinéraires) pour optimiser la consommation et le rendement énergétique du Venza. Ces fonctions permettent également d’anticiper la densité du trafic pour éviter les freinages brutaux, le tout couplé au freinage régénératif.

La finition de ce SUV est plutôt luxueuse et son équipement complet. La planche de bord comprend un écran tactile de 8", pour les finitions LE et XLE, couplé à un écran de 4,2" devant le conducteur. Les finitions haut de gamme reçoivent pour leur part un écran de 12,3" (en option sur le XLE) couplé à un second de 7".

Cet ensemble est complété par un affichage tête haute de 10" et un rétroviseur intérieur numérique censé améliorer la visibilité et la concentration du conducteur en toute circonstance. Un système audio JBL, de série sur la version « Limited » et en option sur XLE, comprend neuf haut-parleurs pour une puissance totale de 1 200 watts. Cet équipement audio pourra être couplé à Apple CarPlay ou Android Auto tout comme l’équipement de base de la finition LE et XLE qui elle ne comprend que six haut-parleurs.

Le Venza dispose de la climatisation S-Flow, apparue d’abord chez Lexus, qui permet de ne diriger le flux d’air que vers les sièges occupés pour éviter le gaspillage énergétique. Il dispose par ailleurs d’une bonne isolation phonique pour plus de confort sur les longs trajets avec un revêtement de sol en un seul tenant. En option, le nouveau SUV pourra recevoir un toit vitré électrochrome pouvant passer du mode clair à un mode dit « givré », un équipement encore jamais vu sur un véhicule à ce prix. Le pack de sécurité Toyota Safety Sense 2.0 est livré en version standard avec les équipements habituels, dont la détection des piétons ou la prévention des collisions à l’avant. Le volume de chargement du coffre s’annonce comme étant l’un des plus important de sa catégorie.