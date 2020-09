La nouvelle Suzuki Swace arrive en Europe avec une motorisation hybride

Malheureusement, Suzuki n’a rien proposé de nouveau non plus sous le capot. La nouvelle Swace reçoit le même moteur que la Toyota Corola Touring Sport. Cela étant dit, la motorisation hybride de Toyota reste un bon choix stratégique.

Et pour cause, il s’agit du groupe motopropulseur hybride 1,8 litre développant, en puissance combiné, 122 chevaux. Il est couplé à la boite de vitesse CVT. Les performances ne sont pas extraordinaires, mais tout juste correctes. Le 0 à 100 km/h est annoncé à 11,1 secondes et les émissions de CO 2 à 99 grammes par kilomètre.

À l’intérieur non plus, rien de vraiment nouveau, seul le logo sur le volant permet de différencier la Swace de sa cousine Corolla.

Cette « nouvelle » Suzuki devrait arriver en concession pour la fin de l’année pour moins de 30 000 €. Un rapport qualité/prix plutôt intéressant pour ceux et celles qui recherchent un break familial polyvalent, à un prix correct.