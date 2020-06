Suzuki propose de nouvelles motorisations hybrides sur les Swift, Vitara et S-Cross

La nouvelle motorisation 1,4 Boosterjet hybride de Suzuki arrive sur les citadines Swift Sport et sur les SUV Vitara et S-Cross, d’ores et déjà disponibles à la commande.

Pour réussir le passage à l’hybridation de la majorité de sa gamme, le constructeur nippon a développé le système SHVS au Japon. Il est constitué d’un alterno-démarreur 48 volts relié à une batterie lithium-ion qui vient assister le moteur essence lors du démarrage ou de fortes sollicitations de celui-ci.

D’après le constructeur, il permet une économie de près d’un litre d’essence au 100 km tout en apportant plus de douceur et de souplesse à la conduite. La polyvalence de ce type d’hybridation lui permet d’être déployée sur n’importe quel moteur, y compris celui de la Swift Sport qui intègre également un turbo compresseur et développe en tout 129 chevaux et 235 Nm de couple sur la plage 2000-3000 tr/min.

Les performances sont à la hauteur de la puissance, le 0 à 100 km/h est atteint en 9,5 secondes et les consommations sont inférieur à 6 litres au 100 km parcourus.