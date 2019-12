Nos 6 tests de périphériques PC les plus consultés en 2019

C'est une nouvelle référence dans l'univers du casque gaming que propose Audeze avec le Mobius. Cet accessoire est bardé de technologies et d'innovation, comme ses commandes utilisant les mouvements de tête pour réaliser des actions en cours de jeu. Mais avant toute chose, le Mobius est un excellent système de son, possédant une très belle spatialisation et rendant encore plus forte l'immersion dans les jeux.Ce clavier sans-fil pour gamers est l'un des accessoires de cette année 2019. Il possède un design très compact et sa qualité de fabrication est exceptionnelle. Le tout avec un confort de frappe sans commune mesure grâce à une course très réduite et un bruit très mesuré. Un indispensable pour tous les joueurs PC.Le constructeur a mis les petits plats dans les grands pour proposer aux joueurs une souris parfaitement adaptée à leurs besoins. Le design de la souris a subi une petite cure d'amaigrissement bienvenue, mais Logitech a axé tous ses efforts sur la roulette appelée ici MagSpeed, plus rapide et plus silencieuse. Rajoutez une autonomie de 70 jours et vous obtenez l'une des meilleures souris disponibles sur le marché !Renouveau chez Logitech qui propose un nouveau clavier haut de gamme sans fil qui intègre des touches ultra plates et un rétro-éclairage complet. 15 macros programmables complètent la fiche technique, en plus d'une autonomie annoncée à 30 heures. Un appareil sophistiqué et très complet pour les utilisateurs les plus exigeants.Les joueurs PS4 les plus pointilleux vont enfin pouvoir remiser leur Dualshock 4 au placard ! La Revolution Unlimited est une manette sans-fil proposant quatre boutons supplémentaires programmables pour multiplier les possibilités en cours de jeu. Les boutons ainsi que les matériaux de l'accessoire ont été également revus par rapport aux précédentes versions pour un confort de jeu amélioré.La manette pour joueurs professionnels de Microsoft revient dans une seconde édition, après le succès critique de son précédent essai. Point de révolution du côté du design mais des améliorations subtiles tous azimuts pour offrir à l'accessoire plus de résistance et au joueur plus de réactivité en cours de jeu. La Xbox Elite Series 2 reste une manette de référence aux finitions tout simplement exemplaires.