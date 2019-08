Pour la P.-D.G de YouTube, il est "plus important que jamais" d'accepter les contenus sensibles

Faire entendre « des voix authentiques »

1 % de contenus problématiques

Source : Vox.

, la plateforme aux deux milliards d'utilisateurs, entendrait-elle accepter des contenus controversés, comme de la violence ou du harcèlement ? Après des mois de critiques, c'est en tout cas ce que la P.-D.G. laisse entendre.Le communiqué a un mot récurrent :. «».Le texte souligne ensuitedu règlement relatif aux discours de haine , et à celles relatives au harcèlement . Il justifie ensuite une ouverture plus large. «». Susan Wojcicki cite divers exemples où la publication d'un contenu jugé offensant lui semble justifié. «».Elle poursuit sa démonstration : «».Pour Susan Wojcicki comme pour YouTube, cette ouverture reste. À ce sujet, la P.-D.G. dit que «». Une déclaration qui fait suite aux nombreuses critiques concernant des contenus qualifiés de « problématiques », et qui ont été diffusés sur la plateforme.Dans son communiqué, Susan Wojcicki marque: «».Ce débat au sujet de l'ouverture de la plateforme ne date pas d'hier. Susan Wojcicki en a déjà discuté lors de débats publics. Il lui est déjà arrivé de faire machine arrière, mais l'idée, elle, n'a jamais été totalement abandonnée.