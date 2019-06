YouTube est trop grand pour n'héberger que du contenu "acceptable", selon le CEO de Google

YouTube ne peut pas aujourd'hui analyser les milliers d'heures de vidéo publiées chaque jour

Des progrès sont encore à faire pour améliorer les systèmes de modération par IA

Source : CNBC

Lasurest un sujet qui a régulièrement été discuté au cours des derniers mois.Que ce soit la diffusion en quasi direct de l'attaque terroriste de Christchurch , en Nouvelle-Zélande, ou la publication de contenus suprémacistes, ou représentant des mineurs dans des positions suggestives, le site a été critiqué à de nombreuses reprises pourDans une interview donnée à la chaîne, le CEO de Google, a été interrogé sur le sujet et sa réponse a le mérite de la franchise. «, explique t-il,».Pour le patron deil est, qui voit des centaines d'heures de vidéos uploadées sur sa plateforme chaque jour,, malgré les efforts réalisés dans les systèmes d', et le renforcement de l'équipe dédiée à la modération.Sundar Pichai reste néanmoins confiant et pense que l'application d'uneaidera YouTube à être plus vigilant, à l'avenir, quant aux vidéos les plus problématiques.Le dirigeant a tout de même tenu à faire son: «».