YouTube contredit sa politique en matière de harcèlement et cyberintimidation

Youtube bannit le harcèlement pour mieux le protèger ?

Since I started working at Vox, Steven Crowder has been making video after video "debunking" Strikethrough. Every single video has included repeated, overt attacks on my sexual orientation and ethnicity. Here's a sample: pic.twitter.com/UReCcQ2Elj — Carlos Maza (@gaywonk) May 31, 2019

Un langage blessant mais qui « n'appelle pas à la haine »

(2/4) Our teams spent the last few days conducting an in-depth review of the videos flagged to us, and while we found language that was clearly hurtful, the videos as posted don't violate our policies. We've included more info below to explain this decision: — TeamYouTube (@TeamYouTube) June 4, 2019

(4/4) Even if a video remains on our site, it doesn't mean we endorse/support that viewpoint.



There are other aspects of the channel that we're still evaluating- we'll be in touch with any further updates. — TeamYouTube (@TeamYouTube) June 4, 2019

YouTube fait-il du « pinkwashing » ?

I don't know what to say.

@YouTube has decided not to punish Crowder, after he spent two years harassing me for being gay and Latino.



I don't know what to say. https://t.co/EFvWCNvPms — Carlos Maza (@gaywonk) June 4, 2019

Source : Techcrunch

est unharcelé depuis près de deux ans par, unqui compte presque quatre millions d'abonnés.Comme beaucoup d'autres entreprises,a décidé ce mois de juin de revoir sa communication, en l'honneur du «». Le logo de la marque a donc été changé, adoptant les couleurs duOr cette prise de position, à première vue louable, apparaît ironiquementau regard de la manière dontprotège les propos homophobes répétés de l'un de ses créateurs de contenu.En effet, si la politique du site précise que « le contenu ou les comportements visant à harceler, menacer ou intimider d'autres personnes de façon malveillante ne sont pas autorisés sur YouTube » et que «» n'y ont pas leur place, la réalité semble tout autre.Après s'être adressé à Youtube, via Twitter, au sujet du cyber-harcèlement dont il est victime depuis deux ans, Carlos Maza s'est vu répondre par le géant du streaming vidéo, que les. Ironique, non ?Plus précisément,a indiqué au journaliste que sa plainte avait été examinée mais que, même si l'auteur des faits utilisait «», cela ne dépassait pas lesIl semble en effet important pour YouTube de conserver le statut de «» et, par conséquent, d'«» afin de défendre une certaine liberté d'expression. Selon la société, s'il n'y a pas d'appel à la haine, il ne semble pas y avoir de mauvais comportement... YouTube aurait donc oublié quelques-unes de ses règles d'usage ?De son côté,admet avoirdu journaliste, mais nie l'avoir harcelé. Pour le Youtubeur, il s'agissait de « ».S'ils étaient considérés en tenant compte du chapitre «» du règlement de YouTube, ces propos pourraient pourtant lui valoir unesur la plateforme.Après ce long débat, la question duse pose, car si la plateforme met en avant la communauté LGBTQ+ en ce mois de juin, elle n'applique pas l'intégralité de ses règles d'utilisation, minorant ici un acte de harcèlement homophobe.Le journaliste de Vox a d'ailleurs relevé ce point, comptant initialement sur la réactivité de YouTube pour mettre fin aux propos qu'il reçoit quotidiennement...