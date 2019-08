YouTube : pour la deuxième période consécutive, l'application est la plus rentable au monde

La croissance de YouTube multipliée par deux

Source : Sensor Tower

L'application mobile, disponible sur les appareils iOS et Android, peut également être téléchargée gratuitement sur Nintendo Switch La plateformea publié son classement des applications mobiles les plus rentables. Ainsi, dans la catégorie « Photo & Vidéo »,se maintient en tête au deuxième trimestre 2019.L'application vidéo de Google aurait généréde dépenses utilisateurs, deux fois plus qu'à la même période l'année dernière. Dans le détail, la plateforme indique que la majorité des revenus proviennent des États-Unis (70 %), puis du Japon (7 %) et de la Grande-Bretagne (4 %).