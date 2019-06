YouTube annonce définitivement interdire les vidéos racistes et discriminatoires

YouTube prend enfin les choses en main

Encore plusieurs mois avant une application totale de la nouvelle réglementation

Source : YouTube

En 2018,a procédé à plus de 30 mises à jour de sa politique de contenus. Si la plateforme était déjà passée à la vitesse supérieure quant aux contenus haineux et suprémacistes, dès 2017, en empêchant de commenter et de partager les vidéos racistes et discriminatoires, il était encore reproché àde ne pas en faire assez, notamment au niveau de la suppression pure et simple des contenus évoqués. Dans ses nouvelles règles, la service vidéo de Google franchit une nouvelle marche sur l'escalier de la modération.Mercredi 5 juin, YouTube affirme ainsi officiellement sur son blog, désormais, «».La plateforme inclut dans ce cercle répressif les vidéos qui, les, mais aussi les. En outre, le site, comme ceux qui affirment que des événements avérés, tels que la tuerie de Sandy Hook ou l'holocauste, n'ont jamais eu lieu.En revanche, les contenus reprenant certaines théories du complot, comme ceux autour des tragiques attentats du 11 septembre 2001, seront encore tolérés par YouTube, qui les juge « à la limite » de sa politique. Cependant, ces mêmes contenus ne seront plus autant mis en avant, indique la plateforme. On imagine ainsi qu'ils disparaîtront des recommandations.Si lade YouTube est effective depuis ce 5 juin, le service vidéo indique qu'il faudra.La couverture se fera donc progressivement.