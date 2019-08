PewDiePie devient le premier youtubeur à franchir la barre des 100 millions d'abonnés

Capture d'écran YouTube @PewDiePie

Célèbre, riche, marié, mais pas sans polémiques

Lire aussi :

Des fans de Pewdiepie créent des ransomwares pour aider le vidéaste



Married to @marziapie 💍

Revived our love of Minecraft ⛏️

Reached 100 million subscribers on YouTube ✔️

What a month to celebrate and congratulate @PewDiePie 👊 pic.twitter.com/4rGuNDDwyx — YouTube (@YouTube) August 25, 2019

Présent sur YouTube depuis 2010,s'est construit un vrai petit empire grâce à, où il vient de franchir la barre mythique des, devenant ainsi le premier indépendant à y parvenir dans la catégorie « créateur de contenu en solo ». Fort de ses 23 milliards de vues, le Suédois livrait ces derniers mois une bataille avec le label indien surpuissant T-Series , dont la chaîne culmine à près de 110 millions d'abonnés et 80 milliards de vues.Grâce à son humour décalé et à sa passion pour le jeu vidéo, le natif de Göteborg est devenudu « YouTube Game », tombé amoureux de Minecraft dans ses dernières diffusions.Ses vidéos, dans lesquelles il se filme en train de jouer et de commenter sa partie, ce qu'on appelle le « let's play », ont fait de lui un homme à l'abri du besoin., uniquement grâce à ses activités de youtubeur.Marié à une autre youtubeuse de renom depuis une dizaine de jours, Marzia (près de 8 millions d'abonnés sur la plateforme vidéo), PewDiePie a créé. Il a dû publier plusieurs vidéos d'excuses ces dernières années après avoir distillé des blagues ou lâché des phrases qualifiées comme étant antisémites et racistes dans ses propres vidéos.