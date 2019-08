Minecraft Earth, les inscriptions à la bêta sont ouvertes aussi pour Android

La bêta de Minecraft Earth en approche sur iOS et Android

Source : Twitter

Après Pokémon et récemment Harry Potter , c'est donc la licencequi va bientôt se décliner à la sauce « AR », avec un titre à venir sur iOS et Android.Il y a quelques mois maintenant, après une courte période de teasing, Microsoft officialisait, un tout, proposé en free-to-play et basé sur laLe mois dernier, le développeur permettait aux joueurs iOS de s'inscrire à la bêta du jeu. Aujourd'hui, ce sont les détenteurs d'unqui peuvent, à leur tour, demander àSelon le site officiel,est compatible avec. Bien sûr, plus votre smartphone est moderne (et puissant), plus votre expérience avecsera optimisée., si l'on se fie à un tweet récemment posté par le compte officiel du jeu.À noter que: il s'agit avant tout pour Microsoft de(la collecte de ressources, le crafting, etc.) avant d'ouvrir pleinement les vannes de cet ambitieux opus mobile.Celles et ceux qui souhaitent testeren version bêta (et avoir la chance de recevoir un skin gratuit) peuvent s'inscrire directement à cette adresse , qu'ils disposent d'un smartphone iOS ou Android. Notez enfin qu'il faudra impérativement disposer d'pour se connecter au jeu.