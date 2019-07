YouTube : une nouvelle étude liste les mots-clés les plus populaires

© Ink Drop / Shutterstock.com

Les mots-clés les plus populaires sur YouTube

Fortnite

ASMR

Slime

Rainbow

Prank

Worst

NFL

Makeup

Moment

Wrong

Eating

PubG

NBA

Ultimate

Hack

Fifa

Player

Mystery

Insane

Roblox

Le jeu vidéo toujours largement majoritaire sur YouTube

Le jeu vidéo s'octroie la plus grosse part du gâteau sur YouTube. © Pew Research

Source : Pew Research

Touffue, et divisée en trois axes principaux, la nouvelle étude depeint une première toile de l'année 2019 sur, sur laquelle Fortnite, l'ASMR et le slime jouent les rôles principaux.Pour son étude, Pew a resserré son scope autour des chaînes les plus populaires de la plateforme. C'est-à-dire celles qui ont recueilli au moins 250 000 abonnés ; soit 243 254 chaînes très exactement.L'institut remarque que certainsont sur-performé sur la première partie de 2019.ont permis aux chaînes retenues comme échantillon de s'octroyer un maximum de vues. En voici la liste :Une preuve s'il en fallait que la popularité du Battle Royale d'Epic Games , ne décroit pas. À ce propos, il faut bien avouer que l'on est un peu surpris de ne pas voir apparaître le terme « Apex » dans la liste des mots-clés les plus populaires sur les six premiers mois de 2019 — le FPS Apex Legends ayant connu une notoriété fulgurante lors de sa sortie en février dernier.Découle de ceun constat clair :. En réalité, selon l'institut Pew Research, environpubliée par les chaînes populaires sur YouTube traite de jeu vidéo.Lereprésente non seulement le sujet le plus traité par les YouTubeurs, mais il s'octroie aussi la plus grosse part de vues médianes au cours des six premiers mois de l'année 2019.et « nourriture » à ce petit jeu. Des catégories qui ne représentent que 1 % et 2 % des vidéos publiées par les chaînes à grand nombre d'abonnés.Enfin, l'étude rapporte que, globalement,On peut y lire : «». En moyenne, une vidéo destinée aux enfants de moins de 13 ans postée par une chaîne de plus de 250 000 abonnés obtient plus de 150 000 vues.