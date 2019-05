YouTube confirme vouloir rendre Originals gratuit

Les productions YouTube seront disponibles à l'ensemble de la communauté

Le service de streaming a de nombreux projets dans les cartons

Source : TechCrunch

YouTube prend acte de l'échec de sa formule payante . Lors de l'événement Brandcast organisé parà l'attention de ses annonceurs, le directeur commercial du service Robert Kyncl a annoncé que les programmes produits sous le labelvont désormais être proposés au plus grand nombre.», a déclaré M. KynclLes programmes, autrefoisdes membres de son offre YouTube Premium, seront désormais soutenus par la publicité diffusée avant chaque épisode. On ne sait pas encore si l'affichage d'annonces fonctionnera comme n'importe quel contenu posté sur la plateforme, ou via des plages de publicité plus longues.Si les formules d'abonnements ne seront pas supprimées immédiatement, YouTube a d'ores et déjà indiqué que toutes les séries déjà publiées serontau fil des mois. Cela inclut la série, dérivée deavec la mise en ligne de la première saison du 29 août au 11 septembre.YouTube n'abandonne pas pour autant la production de contenus exclusifs à sa plateforme. Entre autres projets annoncés, on trouve un documentaire sur Paris Hilton, un autre programme sur le festival Lollapalooza ou encore un projet encore très mystérieux autour de Justin Bieber. YouTube va également produire une série portée par l'humoriste Kevin Hart.