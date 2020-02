Blizzard prépare des séries animées Diablo et Overwatch

Diablo sur Netflix, c'est confirmé

Source : GameSpot

C'est le profil LinkedIn de Nick van Dyk, co-président d'Activision Blizzard Studios, qui nous met la puce à l'oreille. Le groupe américain est en train de plancher sur la création d'une série animée pourainsi que pour, deux licences vidéoludiques phares de Blizzard Entertainment.Nick van Dyk occupe le poste de producteur exécutif pour le projet de série animée. Il indique que celui-ci en est encore au stade de pré-production, il va donc falloir se montrer patient avant de voir le résultat. On sait tout de même que cette sériesera diffusée à l'international par Netflix. Des rumeurs évoquant l'arrivée d'une telle série animée sur Netflix existaient depuis 2018.Autre franchise à être adaptée en série animée,. Nous avons cependant moins d'informations à nous mettre sous la dent, Nick van Dyk expliquant seulement «» un tel projet. Vendu à qui ? Mystère. Même constat pour l'état d'avancement du développement, qui n'est pas précisé.Ces deux nouvelles risquent en tout cas de faire de nombreux heureux. Cela fait des années que les fans de Blizzard réclament de tels contenus, subjugués par la qualité des cinématiques présentes dans les jeux vidéo et des bandes-annonces de l'éditeur. Récemment, celles de Diablo IV et Overwatch 2 , présentées lors de la dernière Blizzcon, avaient bluffé le public. Ces deux titres n'ont d'ailleurs pas de date de sortie, et on ne sait pas si les séries animées seront directement liées à ces épisodes ou pas.Activision Blizzard a déjà un pied dans le marché de l'animation avec sa série. Mais si celle-ci est plutôt destinée à un jeune public, le niveau d'exigence devrait s'élever pouret. Beaucoup de joueurs avaient regretté que le filmait été réalisé en live-action et non en animation.Pour rappel, Activision planche aussi sur un projet de filmspour le cinéma, même si celui-ci semble être provisoirement en stand-by pour l'instant.