Le film Dragon Quest est disponible sur Netflix et il vaut le coup d’œil !

Genèse

Une adaptation fidèle et joliment réalisée

Un plot twist à vous donner des frissons

Source : Netflix

Après avoir fait un carton sur l'archipel, il débarque aujourd'hui sur la plateforme Netflix.est l'adaptation du cinquième volet du RPG, sorti à l'origine en 1992 sur Super Famicom, puis sous la forme d'un remake en 2008 sur Nintendo DS. Il reste à ce jour l'un de tous meilleurs de la saga, et sans aucun doute le plus chéri par les joueurs japonais. Un titre audacieux pour l'époque puisqu'il nous proposait de vivre la destinée de son héros, de l'enfance à l'âge adulte, de se marier et par la suite d'incarner ses enfants.Le titre fut également à l'avant-garde en nous proposant de recruter dans notre équipe des monstres rencontrés en combat, préfigurant la fièvre de «» qui s'emparera du public japonais puis international avec un certain. Pari risqué sur le papier que d'adapter un jeu aussi culte dans lequel les choix du joueur sont si déterminants sur la progression de l'histoire, mais pari tenu !Si vous avez déjà joué à un, vous savez donc que le personnage principal du jeu n'est jamais baptisé ni d'ailleurs vraiment caractérisé, ceci afin de laisser toute latitude au joueur pour tenir ce rôle. Difficile tâche donc, que de faire de ce héros générique le protagoniste d'un film d'animation. C'est pourtant, en partie, le choix fait par Square Enix et le studio Robot Animation, à qui l'éditeur a confié la réalisation du long-métrage. Baptisé Luca, notre héros se lance dans une quête pleine de rebondissements pour mettre la main sur le héros légendaire capable de manier l'Épée Zénithienne et terrasser Erebos le Fou, vile personnage retenant sa mère captive et cherchant à invoquer le terrible Nimzo.On ne va pas se raconter d'histoires : sur le papier, la trame scénaristique du film est d'une banalité confondante. Elle est pourtant, dans ses grandes lignes, très fidèle à l'originale. Oui mais voilà,est un jeu vidéo. Et dans un jeu vidéo le pitch le plus banal peut se déployer en une myriade de péripéties captivantes dont le joueur est l'acteur privilégié. Dans le cas de, il a bien fallu faire un choix et on peut dire que dans l'ensemble, Robot Animation s'en est plutôt bien sorti.La première partie du film passe certes un peu vite sur certains éléments de l'histoire mais pour une « péloche » de moins de deux heures, l'essentiel y est, et peut compter sur une réalisation très soignée, en dépit d'une animation inégale d'un bout à l'autre du film.Les grandes œuvres de la pop-culture japonaise ont rarement été mises en valeur par leurs adaptations en(Les Chevaliers du Zodiaque en tête) mais fort heureusement Dragon Quest échappe à cette sinistre tradition. Si on peut vraiment regretter que le design des personnages n'ait plus grand chose à voir avec le style de Toriyama () et se conforme aux standards venus des Etats-Unis, on aura au moins le plaisir de retrouver la plupart des monstres emblématiques de la saga, fidèlement représentés.Les clins d'œil sont d'ailleurs très nombreux et raviront sans nul doute les fans de la série, sans même parler des grands thèmes musicaux issus des jeux et ici superbement orchestrés. Mais le véritable point d'orgue du film se situe dans son dernier quart. Après une première partie un peu poussive, le film prend son envol à mi parcours et débouche sur une scène d'affrontement final épique et visuellement assez flamboyante. Sans trop en révéler, la conclusion du film nous a totalement pris à contre-pieds, sortant du strict cadre de l'histoire originale et se permettant une très belle mise en abyme.Le film s'achève sur une déclaration d'amour à la saga, un moment vraiment touchant qui nous a laissé le sourire aux lèvres. Bref,est un film essentiellement pensé pour les fans, avec beaucoup d'amour pour son matériau d'origine, mais qui pourra également captiver les plus jeunes, même tout à fait étrangers à l'univers imaginé par Yuji Horii.