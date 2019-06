Bad Robot : J.J Abrams jette finalement son dévolu sur Warner plutôt qu’Apple

Trois ans après une première salve de casques de réalité virtuelle sur PC et PlayStation 4, l’heure est à la remise en question. Qu’est-ce qui coince avec la VR ? Le prix, d’une part, et la configuration d’autre part. Alors pour son nouveau casque, Oculus a décidé de faire un effort sur ces deux points. Non seulement l’Oculus Quest est l’un des casques les plus accessibles du marché, mais il est aussi le plus diaboliquement simple à utiliser.