Bad Robot, la société de production de J.J. Abrams, en pourparlers avec Warner et Apple

Warner, le partenaire historique

Westworld, une série produite par Bad Robots et diffusée sur HBO (WarnerMedia). Crédits : HBO

Nous lui devons Westworld ou encore les plus récents Star Wars , et tout le monde lui court après., la société de production de l'omniprésent, suscite la convoitise de presque tous les distributeurs de contenus audiovisuels outre-Atlantique. Mais selon Deadline , deux prétendants sortent clairement de la mêlée :et- deux sociétés dans lesquelles Bad Robot a déjà un orteil.Si les deux intéressés ne manquent pas d'arguments, Warner aurait pour le moment la préférence de J.J. Abrams. Acteur historique de la télévision américaine, l'entreprise détient aussi les droits de diffusion de pas moins de trois séries estampillées Bad Robot :. HBO (propriété de Warner) collabore aussi avec Abrams pour l'adaptation du roman de Adam Silvera,De l'autre côté du ring, c'est bien l'attrait de la nouveauté qui fait hésiter le patron de Bad Robot. Apple a récemment dévoilé ses plans en matière de SVoD avec Apple TV+ , et J.J. Abrams est là encore à pied d'œuvre pour assurer la livraison de trois séries originales :, adapté du roman éponyme de Stephen King et avec Julianne Moore.Seulement, au moment de poser les billets sur la table, c'est bien du côté de Warner que la balance pourrait basculer. Fort de l'acquisition récente du FAI AT&T, WarnerMedia serait, d'après Deadline, le seul à pouvoir remporter les enchères. Le site spécialisé estime le montant de la transaction à environ