Vidéo à la demande : Disney+ accueillera "Avengers : Endgame" dès le 11 décembre

Disney compte mener la vie dure à ses concurrents

Alors que le blockbustervient de doubler Titanic et est en passe de dépasser Avatar pour devenir le plus gros succès de l'histoire du box-office mondial,a profité d'une communication financière du groupe pour annoncer laLe service de vidéo à la demande de Mickey, Disney+, s'annonce d'ores et déjà comme. La plateforme doit êtreavec un abonnement fixé à 6,99 dollars par mois, qui devrait rassembler toutes les productions Disney de façon exclusive.Disney+ intégrera ainsi toutes les plus grosses licences et franchises (Marvel, Lucasfilm, Pixar) ainsi que le catalogue impressionnant de la Fox (Titanic, X-Men, Avatar etc.), dont la rachat est effectif depuis quelques semaines, pour un montant assez hallucinant d'environ 70 milliards de dollars.