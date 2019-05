Attendu depuis 2009, Avatar 2 est repoussé par Disney à décembre 2021

Crédits : 21th Century Fox

Star Wars et Avatar se partageront les fêtes de Noël

Via : TheWrap

a publié mardi dernier sa feuille de route pour la décennie à venir. Et outre une nouvelle trilogie Star Wars, 10 nouveaux films Marvel et pas moins des'intercaleront, chaque année paire, une semaine avant Noël, un nouveau film estampilléFort du rachat de la 21th Century Fox pour le montant faramineux de 71,3 milliards de dollars, Disney a logiquementde la franchise Avatar, imaginée par James Cameron et dont le deuxième volet était initialement prévu pour décembre 2020.Problème : Disney a déjà une grosse sortie prévue dans son calendrier à cette date. Un remake de. Capitalisant davantage sur le prestige évoqué par le célèbre réalisateur, Disney a donc décidé deCe faisant, ce sont aussi toutes les suites de la franchise qui s'en retrouvent retardées. Avatar 3 devrait sortir en décembre 2023 et le quatrième volet en décembre 2025. Une alternance toute trouvée s'impose ainsi avec, dont trois nouveaux volets sont prévus en décembre 2022, 2024 et 2026.