Rakuten (aussi) veut concurrencer Netflix et Amazon Prime Video en Europe

À la conquête de toute l'Europe

Une différenciation marquée

Le géant japonaisn'entend pas se borner au secteur de l'e-commerce. Voilà ainsi plusieurs années qu'il a lancé son service de streaming vidéo, baptisé. Et si ce dernier ne pèse pas lourd face au leader Netflix, l'entreprise japonaise n'entend pas pour autant baisser les bras.La société entend peut-être s'inspirer du succès de son concurrent Amazon et son service Prime Video. Rakuten semble ainsi déterminé à, en proposant son offre dans 30 nouveaux États européens. Par conséquent, Rakuten TV sera à présent disponible dansDe plus, l'entreprise a annoncé avoir signé des: Samsung, Philips, LG et Hisense. Cet accord prévoit d'inclure un bouton « Rakuten TV » directement sur les télécommandes des nouveaux modèles.Enfin, le service commencerait à tester des, pour proposer prochainement des contenus d'une qualité supérieure.Parallèlement à ces annonces, Rakuten TV a indiqué vouloir capitaliser sur ses différences. En effet, contrairement à ses concurrentes, la plateforme vidéo ne fonctionne pas via un système d'abonnement. Les utilisateurs, pour chaque film regardé.Ensuite, à la différence de ses rivaux, Rakuten TV. L'entreprise n'a produit qu'un seul film l'an dernier et ne table que sur trois ou quatre nouvelles œuvres de ce type cette année. Une stratégie qui lui permettrait de négocier plus facilement avec d'autres maisons de production.Enfin, la plateforme souhaite proposer à ses utilisateurs un. Pour cela, elle s'appuie sur des données rapportant les contenus populaires au cinéma et à la télévision, en fonction de chaque marché.Avec ces caractéristiques, Rakuten TV espère devenir un acteur majeur du streaming vidéo dans le monde. Mais il lui reste du chemin à parcourir : le service compte aujourd'hui environ 7 millions d'utilisateurs, contre 139 millions pour Netflix...