Apple négocie encore avec HBO et CBS pour enrichir le catalogue de son offre de streaming vidéo

Des accords de dernière minute pour remplir un catalogue au régime sec

Apple proposerait plus un agrégateur de contenus qu'un "Netflix-killer"

C'est bientôt le grand jour pour le service devidéo d'Apple. Après des mois de rumeurs et l'annonce plus ou moins officielle de nombreux programmes produits par la crème hollywoodienne (Steven Spielberg, J.J.Abrams, Oprah Winfrey,...), la Pomme va enfin annoncer tous les détails sur son offre SVOD.Seulement Bloomberg nous apprend qu'Apple est toujours enavec d'autres acteurs historiques de la télévision pour enrichir son offre avant le lancement. Tim Cook et ses équipes sont en discussions actives avec HBO, CBS et Showtime, pour inclure tout ou partie de leurs programmes au lancement.Les séries d'Apple ne seraient pas prêtes avant la fin de l'année au mieux, et si Apple se décide à ouvrir les portes de son service de streaming dans les toutes prochaines semaines, l'entreprise n'aura pas le choix que de se reposer sur les productions d'acteurs extérieurs. La fin de ces négociations est attendue pour ce vendredi 15 mars.Si ces accords viennent à être signés, cela prouvera également qu'Apple ne cherche pas à concurrencer frontalement Netflix, comme on peut le lire régulièrement, mais unglobal proposant à la fois quelques contenus originaux exclusifs et l'accès aux programmes les plus populaires d'acteurs bien installés de la télévision.Un fonctionnement à peu de choses près similaires à celui de l'app TV aux Etats-Unis, qui agrège déjà les films et séries de plusieurs services comme HBO ou Amazon Prime Video. Apple ajouterait la possibilité de réunir tous sesà différentes plateformes en un seul, tout en récupérant uneau passage.Tous ces accords sont restreints aux Etats-Unis et si cette offre se matérialisé le 25 mars lors du keynote, le lancement européen ne serait pas pour tout de suite, le temps de nouer d'autresavec des partenaires locaux. On pense par exemple pour le marché français à OCS, qui possède de plus l'exclusivité des programmes HBO , ou Canal+, avec qui Apple développe d'excellentes relations.