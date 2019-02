Apple : une keynote le 25 mars pour annoncer de nouveaux services

© Apple

La presse devrait être à l'honneur

Apple conservera l'artillerie lourde pour plus tard

En effet, d'après le site BuzzFeed pour organiser une keynote au Steve Jobs Theater au coeur du campus Apple Park. Si cette future conférence a de quoi mettre l'eau à la bouche chez de nombreux fans de high-tech, il ne faut tout de même pas avoir des attentes trop élevées.Toujours selon les sources de, cette keynote se focalisera en grande partie sur le service de presse de la marque. Il devrait permettre aux utilisateur d'accéder à une large sélection de magazines et à d'autres médias de manière illimitée, moyennant tout de même un abonnement mensuel. Il s'agirait en quelque sort d'un Netflix de la presse.Ce n'est pas tout puisque cet événement pourrait également être l'occasion pour Apple de présenter son service de streaming pour venir concurrencer Amazon Video et l'incontournable Netflix. Les sources contactées parn'ont pas voulu confirmer que cette annonce se fera le 15 mars prochain. Cependant, cette nouvelle plateforme qui se nommerait sobrementdevrait bien être mise en service cette année.Ainsi, il ne faudra vraisemblablement pas s'attendre à une annonce de l'iPhone XI ou même de l'iPad Mini et de la nouvelle génération d'AirPods. Rappelons qu'Apple prendra également la parole début juin avec sa traditionnelle Worldwide Developers Conference