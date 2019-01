Streaming : les détails du quota de contenus européens seront dévoilés fin 2019

La manière de calculer les « 30% » est encore à discuter

Amazon et Netflix, encore loin de l'objectif des 30%

Ça se bouscule à Bruxelles. La discute toujours avec les représentants de l'industrie du divertissement et avec les autorités nationales, pour boucler le dossier du fameux quota de contenus européens que leset autresdoivent respecter.L'introduction duest évoquée depuis plusieurs mois. Sur ce point, Netflix a déjà fait part il y a plusieurs semaines de sa volonté de doubler sa production de contenus européens en 2019, affirmant que le quota n'aurait «» sur son activité. Mais des règles plus détaillées doivent être posées.En effet, si tout le monde semble d'accord sur le principe des «», la manière de calculer ces 30 % (nombre d'heures, nombre d'épisodes...) reste floue.Quoi qu'il en soit, la Commission européenne souhaite que le processus soit entériné rapidement etqui vient de débuter. Une fois la réglementation adoptée, les États membres de l'Union européenne auront 21 mois pour la transposer en disposition nationale.Pour le moment, et si l'on se base sur les résultats de la société d'analyse londonienne, Ampere Analysis, le quota de contenus européens de Netflix et Amazon dans l'UE ne tournait qu'