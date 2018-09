Streaming personnel : Plex Cloud fermera ses portes le 30 novembre

Des défis techniques trop importants

Maintenir une architecture technique fonctionnelle tout en limitant les coûts s'est révélé plus complexe que prévu. C'est en tout cas la raison avancée par Plex sur ses forums.La décision difficile pour Plex de mettre un terme à son service Cloud est motivée par lesà développer une architecture technique viable.Stockés à distance, les fichiers audio et vidéo consommés par les utilisateurs doivent en effet être transcodés par les serveurs de Plex pour les rendre lisibles sur sa plate-forme.À son lancement en bêta il y a deux ans, Plex misait sur Amazon Cloud Drive comme solution de stockage à privilégier pour ses utilisateurs. Trois mois plus tard, le Cloud d'Amazon quittait le navire au profit de Dropbox, Google Drive et OneDrive. Une mise à l'écart du service d'Amazon justifiée par «» par Plex.Bien entendu, le contenu stocké sur les services de stockage compatibles restera sagement à sa place. Du reste, Plex ne met pas la clé sous la porte pour autant. La société encourage d'ailleurs ses utilisateurs déçus à opter pour la version classique de son offre.