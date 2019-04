Les films Netflix et Amazon pourront bien être nominés pour les Oscars

Les films issus des services de streaming resteront éligibles aux Oscars

Steven Spielberg et l'Académie sont d'accord pour favoriser l'exploitation des films en salle



Source : NPR

La vénérable Académie desa tranché en faveur des services devidéo. L'institution du cinéma américain a décidé de ne pas modifier ses règles d'admission des films sélectionnés.Pour concourir à la cérémonie des Oscars, les films doivent être diffusés au minimum durantdans un cinéma de Los Angeles, avec au moins trois projections payantes par jour. Ce sont ces règles qu'avait respecté, le dernier film d'Alfonso Cuaron distribué par Netflix, qui a remporté trois prix dont la statuette du meilleur film étranger.Suite à ces récompenses, plusieurs voix s'étaient élevées dont celle de Steven Spielberg . Plusieurs collaborateurs sous couvert d'anonymat avaient indiqué que le metteur en scène considérait la salle de cinéma comme le seul endroit possible pour découvrir une œuvre de cinéma dans les meilleures conditions.Une position réaffirmée par Spielberg en personne dans les colonnes du New York Times , qui tient toutefois à nuancer ces propos très exagérés par les médias. Le réalisateur a tenu à rappeler qu'il n'avait rien contre Netflix et les plateformes concurrentes, et souhaitait plutôtpendant plusieurs semaines.John Bailey, Directeur de l'Académie des Oscars, est sur la même longueur d'onde : «».Toutefois il n'a pas souhaité durcir les règles d'admission afin dedes films proposés : «».On peut s'attendre à de plus en plus de productions Netflix en lice pour les Oscars dans les prochaines années. L'ancien service de location de DVD est aujourd'hui un vrai studio de cinéma à part entière, investissant massivement pour rivaliser avec les autres géants hollywoodiens.