Oscars 2019 : jackpot pour Netflix qui décroche 15 nominations, juste derrière Disney

Netflix cumule les excellentes nouvelles

#OscarNoms morning! Tune in to see this year's nominees.

https://t.co/H3zRKBtXVl — The Academy (@TheAcademy) 22 janvier 2019



Ladu cinéma aura lieu le 24 février 2019 au Dolby Theatre de Los Angeles. Et l'Academy a littéralement adoubé en dévoilant les nominations pour cette édition 2019. Le service de streaming est parvenu à décrocheret est en lice, pour la première fois de son histoire, dans la catégorie meilleur film. Il s'agit d'une consécration et accessoirement d'un signe de reconnaissance de la qualité des contenus proposés par la firme de Reed Hastings, et de son impact sur l'industrie.Le drama américano-mexicain de Netflix, d'Alfonso Cuaron, réalise le tour de force d'être le film le plus plébiscité avec, ex-aequo avecde Yorgos Lanthimos.On retrouve le long-métrage de la plateforme engagé dans les catégories meilleur film,meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur scénario original, meilleurs décors et direction artistique, meilleure photographie, meilleur montage de son, meilleure mixage de son et meilleur film en langue étrangère.des frères Coen, autre production Netflix, est nommée à trois reprises.Netflix peut raisonnablement envisager faire mieux, beaucoup mieux même, que l'année dernière, oùavait été sacré meilleur documentaire devant un parterre de personnalités et des millions de téléspectateurs. La firme devrait sans doute ramener entre deux et quatre (plus serait extraordinaire) statuettes à Los Gatos. À noter, Disney (l'un de ses futurs concurrents directs) et ses labels, ainsi qu'Universal, ont chacun arraché 17 nominations.La plateforme cumule les bonnes nouvelles puisqu'elle vient, dans le même temps, d'intégrer la prestigieuse Motion Picture Association of America (MPAA). Netflix devient ainsidans laquelle on retrouve Disney, Fox, Paramount, Sony, Universal et Warner Bros.