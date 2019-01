Des résultats financiers mitigés pour Netflix au dernier trimestre 2018

Une nouvelle manière de compter chez Netflix

Contre toute attente, et malgré avoir enregistré près de 9 millions d'abonnés payants supplémentaires durant le quatrième trimestre 2018, Netflix a annoncé des résultats en demi-teinte, avec notamment, soit une petite vingtaine de millions de moins qu'espérait Wall Street, ce qui a conduit à une baisse de 3% du titre hier.L'annonce des résultats financiers de Netflix permet également d'apprendre que le géant américain a recruté un peu moins de 9 millions de nouveaux abonnés, ce qui permet à la famille Netflix de grossir à hauteur de. Le groupe précise que 58,5 millions d'américains sont abonnés à Netflix. A noter que Netflix ne comptabilise plus dans ses résultats les abonnés "gratuits" (un peu plus de 7 millions d'utilisateurs), soient ceux qui disposent d'un code spécial et ceux qui disposent du premier mois d'essai gratuit.A noter que la plateforme a également précisé sa manière de comptabiliser les spectateurs de ses films et séries. Ainsi, un abonné est qualifié de « spectateur » lorsqu'il a visionné plus de 70% d'un film. Du côté des séries, cette même personne est affublée du même statut si est a visionné au moins 70% d'un seul épisode de la série en question.Selon le communiqué publié par Netflix : «». Rappelons que Netflix a tout récemment annoncé sa plus importante hausse de tarifs aux Etats-Unis , avec notammentSelon le géant américain, cette hausse de tarifs (comme les autres) va permettre «».