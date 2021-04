Telegram lancera les visioconférences le mois prochain

Afin de répondre aux besoins de millions d'utilisateurs coincés à leur domicile durant la pandémie de COVID-19, Telegram avait annoncé il y a de cela un an l'ouverture des visioconférences sur son application courant 2020. Malheureusement, la fonctionnalité a pris du retard, mais elle semble enfin prête à débarquer dans un avenir extrêmement proche. C'est en tout cas ce que vient de confirmer Pavel Durov, le P.-D.G de la marque.



En effet, à l'heure actuelle, Telegram permet simplement d'effectuer un appel vidéo entre deux interlocuteurs et non en groupe. Les chats à plusieurs, mais cette fois sans vidéo, sont également possibles. C'est donc courant mai (sans plus de précisions pour l'instant) que les visioconférences arriveront sur Telegram, à la fois sur ordinateur , smartphone et tablette tactile .