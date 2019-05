AIDA64, l'outil de bench et de diagnostic, disponible en version 6.0

Quatre nouveaux logiciels

La liste des nouveautés

SHA3-512 Benchmark de hachage cryptographique utilisant AVX, AVX2 et AVX-512

AVX2 et FMA accélèrent les benchmarks 64 bits pour les processeurs AMD Zen 2 Matisse

Prise en charge de la mise à jour de Microsoft Windows 10 mai 2019

Prise en charge des écrans BeadaPanel LCD et SteelSeries Rival 710 OLED

Support de capteur de refroidisseur de liquide Corsair H100i Platinum et H115i Platinum

Prise en charge du tapis de souris Cooler Master MP750 RGB LED

Prise en charge des capteurs Corsair Obsidian 1000D, EVGA iCX2, Farbwerk 360, NZXT GRID + V3

Prise en charge préliminaire du processeur Intel Comet Lake

Détails du processeur graphique pour AMD Radeon VII

Détails du GPU pour NVIDIA GeForce GTX 1600 et GeForce RTX 2060 Series

Support préliminaire pour les GPU AMD Navi

Points de repère retraités SHA1 et VP8

Source : Aida64

La famille de produitspour Windows comprend trois éditions professionnelles et une édition personnelle.AIDA64 est développé par, dont le siège est à Budapest, en Hongrie. Les membres fondateurs de la société sont des développeurs de logiciels chevronnés qui travaillent ensemble depuis plus de deux décennies sur ces utilitaires.Dix produits ont ainsi vu le jour grâce à leur savoir-faire, tous basés sur la technologie primée: AIDA64 Extreme, AIDA64 Engineer, AIDA64 Network Audit, AIDA64 Business et AIDA64 pour Android, iOS, Sailfish OS, Tizen, Ubuntu Touch et Windows Phone.FinalWire Ltd. a ainsi annoncé la disponibilité deLa dernière mise à jour AIDA64 introduit le benchmark de hachage cryptographique(et le benchmark optimisé AVX2 pour les processeurs AMD Zen 2 « Matisse » à venir), ajoute la surveillance des valeurs de capteurs sur les écrans LCD BeadaPanel, et prend en charge les dernières plateformes de processeurs AMD et Intel. Elle supporte également les nouvelles GPU et GPGPU d'AMD et de NVIDIA.