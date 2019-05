Groupy arrive sur Steam, pour grouper vos logiciels par onglets "comme dans un navigateur"

Une solution redoutablement intuitive pour grouper ses fenêtres sous Windows

L'expérience « que les utilisateurs de Windows attendaient »

Source : Neowin

Regrouper l'ensemble des logiciels et programmes ouverts sous Windows dans une seule et même fenêtre, et passer de l'un à l'autre au moyen d'onglets, comme avec un navigateur. Voilà comment nous pourrions résumer en quelques mots le concept de. Lancé il y a plus d'un an, l'utilitaire n'était jusqu'alors accessible que depuis le site de. Il arrive maintenant sur Steam à 4,99 dollars outre-Atlantique et 3,99 euros sous nos latitudes.Assembler ses différentes fenêtres en une seule se fait très simplement sous Groupy, qui reprend à l'identique ou presque le principe employé par les navigateurs récents. Il suffit ainsi depour qu'elles s'assemblent et soient accessibles via deux onglets affichés en barre de titre. Exactement comme avec Chrome Brave ou Firefox Désassembler une fenêtre d'un lot créé se fait tout aussi facilement, à nouveau avec un glisser-déposer, mais dans le sens inverse. Le principe d'utilisation est donc très rapide à intégrer puisqu'il reprenddéjà prises par les utilisateurs des principaux navigateurs disponibles.Groupy permet aussi de, afin de les rouvrir ultérieurement en un seul clic. Pratique pour lancer d'un coup d'un seul plusieurs fenêtres de Chrome et un document Word ou Excel sous une seule et unique fenêtre.», explique Angela Marshall, Directrice général de Stardock Software. «», ajoute-t-elle.Groupy est accessible sur. Il est par ailleurs disponible à l'essai sur le site officiel de Stardock.