Vous pouvez tester les onglets groupés sur Chrome pour Android

Les groupes d'onglets sont disponibles sur Chrome pour Android

Captures d'écran des groupes d'onglets en question. Crédits : 9to5google

Source : 9to5Google

Pour les activer, rien de plus simple. Il vous suffit d'activer deux flags aux adresses suivantes :et. Faites bien attention à bien fermer l'application après l'activation de chaque flag. En effet il est nécessaire à Chrome decomplètement après chaque activation pour que celle-ci soit prise en compte.Élémentaire, la fonctionnalité n'en est pas moins agréable à avoir sous le coude pour celles et ceux ayant la fâcheuse tendance à ouvrir beaucoup d'onglets dans leur navigateur.Comme on peut l'imaginer, cette fonctionnalité vous permet dequi peut être par exemple de nature thématique.Une fois ladite fonctionnalité activée, il vous suffit de vous rendre dans le menu dédié aux onglets, et de cliquer sur «». L'option de lien «» vous sera ensuite disponible.