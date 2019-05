Le nouveau Mozilla Firefox 67 est là, et il est bien plus rapide !

Le Firefox nouveau est arrivé !

Les utilisateurs depeuvent dès à présent procéder à la mise à jour de leur navigateur Web préféré, pour migrer en. Une nouvelle version qui permet notamment de mieux personnaliser sa navigation privée, avec la possibilité de supprimer les cookies dès la fermeture du navigateur et d'effacer, automatiquement, l'historique.Histoire de ne pas trop épuiser les ressources de l'ordinateur, ceux qui apprécient avoir des dizaines d'onglets ouverts seront sans doute ravis de savoir que(soit quand elle est inférieure à 400 Mo) et peut, si besoin, suspendre ceux qui ne sont pas utilisés. Un simple clic sur un onglet suspendu permettra de réactiver ce dernier.Firefox promet également(Amazon, Instagram...), en favorisant les scripts nécessaires à l'internaute.La vie privée est également au cœur des préoccupations de Mozilla, avec. Enfin, Mozilla promet une lecture vidéo plus fluide via la mise à jour AV1.