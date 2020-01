À Séoul, l'IA et les caméras pour prévenir les crimes... Minority Report n'est pas loin

Repérer les facteurs à risque

Comparer la situation avec des crimes qui ont déjà eu lieu

Source : ZDNet

À l'époque de sa sortie en 2002,imaginait le monde de 2054, dans lequel la police serait capable de prédire les crimes. Il semblerait que cela soit devenu plausible plus tôt que prévu...3 000 nouvelles caméras de surveillance seront bientôt installées dans les rues du district de Seocho à Séoul. Leur particularité ? Une IA, qui permettra de prédire un crime en prenant en compte plusieurs facteurs à risque. Développée par l'Institut national de Recherches en Électronique et Télécommunications de Corée du Sud (ERTI), cette technologie lancera une alerte aux commissariats de police environnants si elle considère que la probabilité d'un délit est élevée.Afin d'évaluer la situation, l'IA va notamment scruter les vêtements que portent les suspects potentiels ainsi que leur manière de se déplacer. Par exemple, un masque, un chapeau ou des lunettes pourraient alerter le système. Le type de sacs ou les objets que transportent les passants seront également analysés.Afin de réaliser la meilleure des prédictions possibles, les chercheurs vont entraîner l'IA avec près de 20 000 comptes-rendus de procès mais aussi des vidéos de crimes en train d'être commis. L'algorithme va donc fonctionner à la manière d'un «», comme l'a souligné un porte-parole de l'ERTI.Concrètement, l'IA va chercher à établir si la situation à laquelle elle est confrontée présente des similitudes avec des crimes qui se sont déjà passés. Le logiciel devrait être prêt dès 2022 et les autorités prévoient d'ores et déjà de le déployer dans d'autres districts de la capitale sud-coréenne.Si l'utilisation de cette technologie a de quoi faire frémir et peut faire craindre certaines dérives, elle n'est cependant pas inédite. En Chine, des caméras qui identifient les citoyens grâce à leur démarche sont utilisées par les autorités, tandis qu'au Royaume-Uni, la police travaille sur une IA capable de prédire si une personne est susceptible de commettre un crime, ou d'en être victime...