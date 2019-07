Un avion s'est posé de façon totalement autonome pour la première fois

Un système d'atterrissage autonome pour les petits avions

Vidéo de l'atterrissage autonome

Source : TechCrunch

Cette nouvelle technologie ouvre une nouvelle ère pour leet pourrait rendre les atterrissages ordinaires plus sûrs.Les avions disposent de systèmes d'autoland pour automatiser la procédure d'atterrissage, sous la supervision de l'équipage. Toutefois, il ne s'agit pas réellement d'un système autonome, puisqu'il s'appuie sur un ensemble de signaux, notamment pour indiquer la position précise de la piste. Généralement, les pilotes préfèrent s'aider du système de pilote automatique pour localiser la piste et entamer correctement la descente.Des chercheurs de l'Université technique de Munich (TUM) ont quant à eux développé un, qui ne nécessite pas de signaux au sol. Puisque la question la plus importante concerne l'emplacement précis de la piste d'atterrissage, le système ne peut pas se fier au GPS . Alors, l'ordinateur de bord doit trouver la piste comme le ferait n'importe quel pilote :. Evidemment, il est question ici de capteurs de lumière et de caméras infrarouges sur le nez de l'avion.Afin de démontrer l'efficacité de leur système, les chercheurs ont réalisé un essai filmé fin mai, à l'aéroport Wiener Neustadt East. Un pilote d'essai -- était à bord du, un avion monoplace. L'appareil était équipé d'un système de contrôle automatique sur mesure et d'un système de vision par ordinateur , appelés ensembleAprès l'essai, le pilote à bord Thomas Wimmer a expliqué que «».Découvrez en vidéo cet atterrissage impressionnant qui pourrait