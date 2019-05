Les enceintes connectées comprennent mieux les demandes des hommes que celles des femmes

Deux tiers des femmes seraient concernées

La faute à la technologie ou aux développeurs eux-mêmes ?

Source : TechRadar.

Où va-t-on si les robots s'y mettent aussi ? Une étude menée par YouGov sur 1 000 propriétaires d'assistants vocaux a montré que les femmes auraient tendance à être moins bien comprises par l'IA que les hommes. Un constat qui met à mal la promesse de la technologie de traiter chacun de la même façon, mais qui pourrait trouver son origine dans la façon qu'ont les programmeurs d'entraîner les assistants vocaux avant de les mettre sur le marché.Les chiffres ont de quoi faire grincer des dents. Deux tiers des femmes déclarent «» ne pas réussir à se faire comprendre par leur appareil, par rapport à 54% des propriétaires masculins.Par contraste, 46% des hommes déclarent «» voire ne «» faire face à de problèmes avec leur IA, contre seulement 32% des femmes. Face à cet échec régulier, les femmes auraient d'ailleurs tendance à «» à leur assistant vocal : 45% diraient toujours ou souvent «» et «», contre 30% des hommes. TechRadar note qu'un tel écart de traitement pourrait s'expliquer dans la façon dont les IA comme Siri ou Alexa sont entraînées : «».Pour Delip Rao, fondateur et directeur de R7 Speech Sciences, l'erreur de ces IA tient davantage à «». Et pour cause, les voix féminines ont tendance à être plus variées et différentes que celles des hommes, qui ont tendance à être homogènes. Delip Rao encourage ainsi les programmeurs «» pour affiner leur acuité sonore.Le développement des IA de reconnaissance vocale et faciale a tendance à raviver le débat des discriminations : encore récemment, l'IA de reconnaissance faciale d'Amazon, Rekognition, a été accusée de discriminer les personnes noires et transgenres.