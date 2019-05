Les livreurs Amazon Flex vont devoir se prendre en photo avant de livrer

Un système pour empêcher les livreurs de partager leurs comptes avec leurs complices

Une technologie qui n'a pas du tout bonne presse

Dites bonjour à la caméra !vient d'annoncer mettre au point un nouveau système pour vérifier l'identité de ses livreursen leur demandant une chose toute simple : prendre unavant leur livraison. Si ce dispositif peut faire sourire, celui-ci va faire grincer des dents plus d'un fraudeur, puisque ce nouveau système de vérification, Amazon souhaite empêcher les livreurs d'échanger leurs comptes en sous-traitant illégalement leurs prestations.», voilà le message pop-up que recevront désormais certains livreurs d'Amazon Flex, en précisant tout de même «».Si cette photo n'est certes pas partagée auprès des clients, elle servira à alimenter l'intelligence artificielle de reconnaissance faciale qui pourra, en comparant avec les documents d'identité antérieurement fournis (permis de conduire, carte d'identité, ...), déterminer si le livreur est bel et bien celui qu'il prétend être. Et pour cause, ce système vise à empêcher les livreurs indépendants à partager leurs comptes avec des complices pour multiplier les livraisons.Si Amazon n'a pas trouvé mieux pour s'attaquer à la fraude, la méthode ne reste pas pour autant parfaite. Sa technologie baptiséereste sous le feu des critiques au vu de ses fréquentes erreurs, surtout lorsqu'elle a affaire à des personnes issues de « minorités », comme le note The Verge.Les personnes noires et transgenres seraient ainsi les catégories faciales que l'IA peine à reconnaître. Une critique qui a déjà été soulevée en chœur par Google, Facebook et Microsoft qui, dans une lettre ouverte , ont enjoint Amazon à revoir sa technologie qui risque «». Ses détracteurs lui ont même demandé «». En effet depuis 2016, Amazon met à disposition Rekognition auprès de certains services de la police américaine.