Amazon : des actionnaires veulent interdire la vente de logiciels de reconnaissance faciale

Des actionnaires s'inquiètent de l'usage fait des technologies d'Amazon

C'est un groupe de cinq, représentant 1,32 milliard de dollars d'actions, qui vient de déposer une résolution demandant au e-commerçant d'arrêter de vendre ses solutions deà des organisations gouvernementales.Ces derniers s'inquiètent de l'utilisation de, un dispositif mis au point par les ingénieurs d'Amazon, entre les mains des pouvoirs en place. Ils légitiment leurs craintes par des déclarations passées de l'entreprise qui confirmaientafin de garantir le respect des droits civiques. Amazon s'opposait à une surveillance de masse, qui aurait pu être facilitée par l'emploi de Rekognition.Le groupe d'investisseurs souhaite également qu'soit mise en œuvre sur la façon dont pourrait être vendue et commercialisée cette technologie à des organismes gouvernementaux. Les actionnaires se disent ouverts à des partenariats avec les États, si des experts indépendants garantissent au conseil d'administration d'Amazon que les logiciels de reconnaissance faciale sont utilisables dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux.Cette demande coïncide avec la publication par un collectif de 90 associations américaines d'une lettre ouverte à Amazon, Google et Microsoft, demandant également àaux agences du gouvernement.Pour éviter une utilisation contraire aux droits des citoyens, Google et Microsoft ont établi desafin d'encadrer la conception de leurs produits utilisant l'intelligence artificielle. Google est allé plus loin en se refusant désormais à commercialiser ses logiciels pour des applications militaires.