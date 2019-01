L'armée US développerait une IA capable de prédire les événements mondiaux

Un schéma qui associe données et événements

Une surveillance mondiale - encore - accrue

Pouvoir prédire l'avenir est un luxe dont beaucoup rêvent. Mais est-ce réellement possible ? Forcément, l'annonce de l', une branche de la Défense des États-Unis qui fut à l'origine d'Arpanet, laisse songeur. Le 4 janvier, cette dernière a dévoilé être en train de développer unecapable d'identifier les grandes tendances mondiales et de prévoir certains événements.Pour cela, la DARPA a créé un programme,(Artificial Intelligence Reasoning Over Schemas), dans le but de «», indique l'agence.Plus clairement, le programme tend à développer un système semi-automatisé qui aura la capacité d'identifier et d'établir des liens de causalité entre des événements. Réseaux sociaux, presse, divertissement, littérature... Tout ce qui transiterait par le web serait étudié en permanence par l'IA.Le but revendiqué de la Défense américaine est d'assurer la sécurité des individus, de dégager des tendances politiques, de mieux appréhender la prochaine crise financière ou immobilière ou encore d'anticiper certaines catastrophes. L'outil vient cependant s'ajouter à la liste, déjà longue, de ceux qui scrutent le quotidien de millions de personnes - au grand dam des associations de défense de la vie privée, entre autres.En parallèle, le gouvernement américain a prévu d'investir au moinsdans la recherche de l'intelligence artificielle.