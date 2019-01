Théière ou balle de golf ? Le deep learning a encore du chemin à faire

© PLOS Computational Biology

Des erreurs grossières d'identification

L'IA relève la tête

L'intelligence artificielle ne reproduit pas l'intelligence humaine

Source : ScienceDaily

L'étude a été menée par une équipe de chercheurs en psychologie cognitive à l'Université de Californie, à Los Angeles (UCLA). L'objectif initial était de mieux comprendre le fonctionnement de réseaux deperformants, comme VGG-19 ou AlexNet, mais il s'est aussi avéré que leurs compétences demeuraient limitées.En premier lieu, les scientifiques ont soumis des images modifiées à l'intelligence artificielle, par exemple une théière avec la texture d'une balle de golf (voir l'illustration ci-dessus) ou un chameau doté de zébrures. Et. Selon elle, il n'y avait ainsi que 0,41 % de chances que l'image d'illustration soit une théière. Son premier choix était une balle de golf. D'après les auteurs de l'étude, le problème n'est pas tant que l'IA se trompe dans son identification, mais plutôt que le choix correctparmi les réponses considérées comme probables.La deuxième expérience a également mis en avant les failles du, grâce à des images de figurine en verre. Une nouvelle fois, les choix réalisés par la machine ont été, et parfois surprenants. Un ours polaire a ainsi été confondu avec... un ouvre-boîte.De même, les résultats se sont révélés négatifs lors du troisième test, composé de dessins sur fond blanc, avec un contour noir. Les réseaux ont alors étédes formes facilement reconnaissables par un humain, comme un papillon, un avion ou une banane.En revanche, les algorithmes dese sont montrés un peu plus performants lors de la quatrième expérience. Il s'agissait cette fois de reconnaître des images entièrement noires.Enfin, pour le dernier test, les chercheurs ontles images présentées à l'IA, tout en conservant certains morceaux. Et dans ce contexte, le réseau VGG-19 a été capable d'identifier correctement les objets, alors même que des humains confrontés aux mêmes images ont éprouvéface à l'exercice.La première conclusion des chercheurs est que les réseaux deont encoreavant d'aboutir à un taux de succès satisfaisant.Mais ils ont également mis en avant lede la machine par rapport à l'humain. Là où ce dernier se concentre en priorité sur la forme globale, l'IA semble, au contraire, attacher plus d'importance à la texture ou aux détails. C'est ainsi qu'une technologie sophistiquée en vient à confondre un animal sauvage avec un ustensile de cuisine.