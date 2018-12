Microsoft : l'IA pour détecter les attaques malveillantes avant qu'elles ne surviennent

Anticiper les menaces

Un jeu de données conséquent à analyser

Source : Neowin

Peut-être échaudée par les résultats du dernier comparatif d'antivirus , plaçant Windows Defender en dernière position en matière d'impact sur les performances,semble décidée à innover. À cet effet, l'entreprise a choisi d'utiliser la plateforme Kaggle, spécialisée en, pour lancer sa compétition.Le concours consiste à mettre aux prises les développeurs d'intelligence artificielle. Le défi est le suivant : concevoir une méthode permettant de, par divers types de malwares. Il s'agit en quelque sorte de recréer lede la cybersécurité, en prédisant les actes de cybercriminalité, avant qu'ils ne se produisent.L'enjeu pour les participants, au-delà de montrer leurs compétences, est de remporter le prix de(environ 10 580 €), dévolu au vainqueur ayant conçu l'IA avec la plus grande précision. Un lot est également prévu pour les candidats classés jusqu'à la cinquième place, cette dernière étant récompensée de 1 000 € (environ 880 €). De plus, les résultats seront probablement utilisés pourPour entraîner leurs modèles, les participants reçoivent un, provenant de 16,8 millions de machines réelles et collectées grâce aux rapports de Windows Defender. Ces données, évidemment anonymes, contiennent une grande quantité d'informations sur chaque système dont le pays, la version de l'OS, la présence ou non de firewall, etc. Le but est donc d'utiliser cette masse colossale de data pour déduire la probabilité d'infection.Les concurrents ont jusqu'au 13 mars 2019 pour soumettre leurs résultats. Et pour faire mieux que l'actuel leader du classement, qui affiche, à l'heure d'écrire ces lignes.