AV-Comparatives : les nouveaux tests de performance antivirus sont là, Microsoft à la traîne

Méthodologie de l'évaluation

Windows Defender à la traîne



© AV-Comparatives

Lire plus : Pour savoir quel suite de sécurité ou antivirus choisir, n'hésitez pas à consulter notre Pour savoir quel suite de sécurité ou antivirus choisir, n'hésitez pas à consulter notre Comparatif Antivirus 2018

est une organisation indépendante, d'origine autrichienne, qui teste les antivirus sous différents angles. S'il fait souvent figure de référence, le site insiste sur le fait que les résultats obtenus, dans le cadre de cette étude , ne doivent être perçus que comme un indicateur de performance. Les utilisateurs sont invités à tester eux-mêmes les logiciels sur leur propre ordinateur, pour en constater les effets.AV-Comparatives aou outils de sécurité Internet, sur une machine Lenovo E560 connectée à Internet et dotée d'un processeur Intel Core i5-6200U CPU, de 8 Go de RAM, d'un SSD et tournant sous Windows 10 RS4 64-Bit.La plateforme a alors reproduit différentes tâches, en variant le logiciel de protection installé, parmi lesquelles la copie de fichiers, l'archivage, l'installation et la désinstallation d'applications, ou encore le téléchargement. Elle a effectué plusieurs itérations pour chaque fonction, de sorte à gommer les erreurs de mesure. De plus, elle s'est appuyée sur le logiciel de benchmark PC Mark 10 Professional, pour compléter son analyse.AV-Comparatives a ensuite attribué un score à chaque antivirus, pour chaque tâche réalisée. Cette note sanctionne la vitesse d'exécution du système, de « lent » à « très rapide », témoignant ainsi de l'impact du logiciel sur les performances de la machine, en comparaison à ses concurrents.À partir de ces résultats, et en ajoutant ceux issus des tests de PC Mark, le site d'évaluation a réparti les antivirus en, d'une à trois étoiles, selon leur influence sur les performances du système. Dans le groupe des bons élèves, à trois étoiles, on retrouve 13 logiciels de sécurité, dont Avast! McAfee , ou encore Norton . Ce sont donc ceux qui entraînent le moins de ralentissements pour l'ordinateur sur lequel ils sont installés.À l'opposé, on ne trouve qu'un seul « cancre » dans la catégorie à une étoile. Il s'agit de Microsoft Windows Defender . Le logiciel se signale en effet par des lenteurs dans la copie de fichiers, ainsi que dans l'installation et la désinstallation.Il ne s'agit toutefois que de résultats concernant la performance du système. L'analyse ne témoigne donc en rien de l'efficacité du programme face aux menaces.