La France et le Canada lancent un groupe international d’experts en IA

Une intelligence artificielle « éthique »

Une alliance bipartite qui pourrait devenir mondiale

Avec le Premier Ministre canadien Justin Trudeau, pour lancer le G2IA, groupe international d'experts mobilisés sur les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle, une vision partagée, engagée par Emmanuel Macron pour un numérique au service des humains.



Il y a quelques jours avait lieu, à Montreal, le G7 sur l'intelligence artificielle. À cette occasion, le secrétaire d'État français chargé du numérique,, et le Premier ministre canadien ont conjointement annoncé les plans de l'(le Panel international de l'intelligence artificielle, ou IPAI), officialisant ainsi une, qui fait suite à une déclaration conjointe sur l'IA annoncée par Trudeau et le président français Emmanuel Macron le 7 juin dernier.Alors que les États-Unis et la Chine se disputent le marché de l'intelligence artificielle, le Canada et la France vont former une alliance des « petits » en élevantsur cette technologie. Le Panel international de l'IA aura pour mission de soutenir et guider l'adoption d'une IA fondée sur les Droits de l'Homme, mais aussi l'inclusion, la diversité, l'innovation et la croissance économique. Une IA « propre » et constructive, en somme.Ce groupe sera composé d'experts en IA issus de la communauté scientifique, de l'industrie, de la société civile et des gouvernements. Ensemble, ils devront, etqui répondront aux enjeux de la technologie.L'idée est, à terme, d', parmi lesquels le Japon, l'un des membres de ce G7., a confirmé Mounir Mahjoubi.La participation des États-Unis n'est pour l'instant pas officiellement évoquée, même si certaines firmes américaines voudront peut-être apporter leur pierre à l'édifice.Le prochain sommet du G7 aura lieu à Biarritz, durant l'été 2019. La France et le Canada ont déjà prévu d'organiser une conférence mondiale sur l'intelligence artificielle à Paris à cette occasion.